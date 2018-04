Luciana Gimenez fala sobre Marcelo de Carvalho: - Ele é o homem da minha vida

13/04/2018 | 10:11



Luciana Gimenez não confirmou os rumores de que estaria separada de Marcelo de Carvalho. No entanto, em entrevista à revista Joyce Pascowitch, a apresentadora fez mistério sobre seu atual status de relacionamento. Durante ensaio fotográfico, ao falar sobre o dono da RedeTV, Luciana às vezes o chamava de marido e em outros momentos afirmava que está em uma nova fase de sua vida, embora tenha afirmado categoricamente que o ama: - - É um momento muito íntimo da família. A gente não lava a nossa roupa no varal alheio. Acredito que não tenho de dar explicação da minha vida pessoal para os outros. Nós somos pessoas comuns. O que posso dizer é que amo a minha família, amo o Marcelo de paixão. (começa a chorar). Ele é o homem da minha vida. Nunca vou ficar com ninguém tanto tempo. São 15 anos. Sou doida com o Marcelo. Ele sempre foi um grande apoiador de tudo meu. Muito da Luciana é por causa dele, confessou ela.

Após a especulação sobre a separação, Luciana Gimenez explica que recebeu convites para trabalhar em outras emissoras, mas que ainda não decidiu seu futuro na telinha. Por enquanto, ela deve viajar para estudar nos Estados Unidos: - Recebi vários convites de outras emissoras, da Band, da Record, da Globo não. Ainda não sei muito bem o que eu vou fazer. Gosto muito de trabalhar na RedeTV!, é a minha casa. Tenho muita dificuldade para mudança. Vou começar a estudar na Singularity University, em maio, nos Estados Unidos. Quero investir mais em mim. Esse curso abre a cabeça para muitas coisas, que de alguma forma ajudam a sociedade. Estou com um projeto ecossocial, de energia solar, que já existe no Rio e que vou trazer para São Paulo. Já até falei com João Doria. Estou bem engajada. Ela ainda relembrou que no passado recebeu um convite para trabalhar fora do país: - Quando fui chamada para a ABC americana, tinha acabado de dar à luz Lorenzo. Lembro que cheguei para o meu marido e falei: Marcelo, olha o que eu recebi. Hoje, acho que deveria ter ido. Odeio falar das coisas que passaram, mas eu me arrependo. Agora, tenho alguém em Los Angeles me representando.

Bem-humorada, a apresentadora brincou sobre as mudanças que estão acontecendo em sua vida neste ano: -Parei de roer unha este ano. Roía desde os 6. Comecei a dirigir também. Nunca tinha dirigido na minha vida e até comprei um carro. Parei de roer unha e comprei um carro! Ano de mudanças. Nossa, cresci, estou me sentindo madura (risos).