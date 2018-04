Ivete Sangalo antecipa volta aos palcos para fazer Carnaval próprio e show com Gilberto Gil

13/04/2018 | 10:11



Ivete Sangalo parece não ter aguentado de saudade e resolveu antecipar sua volta aos palcos! Em entrevista ao site Alô Alô Bahia, o prefeito de Salvador Antônio Carlos Magalhães Neto contou que fará um projeto especial para a capital da Bahia, chamado Um presente para Salvador, em comemoração aos 469 anos da cidade. Em parceria com a Schin, o evento acontecerá no dia 29 de abril e contará com a presença de Veveta, que fará o seu próprio Carnaval logo em sua primeira apresentação após o nascimento das filhas gêmeas, Helena e Marina.

A cantora puxará uma multidão de foliões em um trio elétrico que andará de Olinda até o Farol da Barra.

- Como Ivete não pôde estar presente no Carnaval, desenvolvemos esse projeto com ela, para presentear Salvador, declarou o prefeito.

E ainda não acabou! Em suas redes sociais, Ivete ainda divulgou um show que fará com Gilberto Gil no dia 1º de junho, no Allianz Parque, em São Paulo. Quem aí já está ansioso para ver a artista pulando e cantando novamente?