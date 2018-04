Fraude: uma doença na Saúde

Do Diário do Grande ABC



A Saúde no Brasil anda sempre a passos lentos, com precariedade que vai desde suas estruturas físicas até as governamentais. As fraudes ‘roubaram’ dos ‘cofres’ da Saúde cerca de R$ 14 bilhões em contas hospitalares, de acordo com o Advance Medical Group e o IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar).

As ações ilegais praticadas por muitos representantes do segmento têm custado alto para a Saúde no Brasil – principalmente para os planos de saúde. Alteração de endereço para reduzir o preço, mudança de contrato social, de comprovante de pagamento, de idade para redução do valor, inclusão de falsos funcionários etc são apenas alguns dos exemplos. São ações absurdamente inescrupulosas e irresponsáveis, sem limites e sem qualquer condição de estar no nosso mercado. Quando a pessoa se abre para a fraude, ela rompe barreira de proteção interna e perde completamente – e em pouco tempo – a noção do que é certo e do que é errado.

O que é preciso, então, para acabar de vez com essa ‘doença’ do setor? A resposta é conversa. Essas ações corrompem e desequilibram sistema matemático muito sensível, passando imagem de promiscuidade para o mercado em geral; portanto, antes de mais nada todos deste segmento devem falar muito sobre o assunto, pois quanto mais o mesmo fica oculto, mais difícil será o tempo de conscientização. Precisamos tratar os crimes como crimes e os criminosos como criminosos. Estamos em momento de rupturas de práticas antigas que não se sustentam mais e que exigem novo comportamento por parte de todos os envolvidos: corretores, corretoras, operadoras, sindicato e profissionais da Saúde.

Já no que diz respeito ao Sindiplanos, há trabalho com a ANS para certificação de corretoras, de forma que somente poderão ser intermediados contratos por pessoas e empresas certificadas pela ANS. Após esse passo, quem cometer fraudes será suspenso e poderá ter o registro cancelado em definitivo. Assim também as corretoras que fraudarem – por meio de empresas que burlem o sistema tributário e venham a gerar suspeitas de lavagem de dinheiro através de práticas comerciais insustentáveis e outras falcatruas próprias das companhias – serão chamadas para apresentar provas que esclareçam que as suspeitas não procedem e, caso se confirme o dolo, serão denunciadas para os órgãos competentes e terão o código ANS suspenso ou cancelado.

A solução virá com a união das empresas e dos profissionais do setor em debates que desvendem o tema e apresentem soluções efetivas que sanem esse problema da Saúde, que traz desconfianças em relação ao segmento e consome a todos nós.

Silvio Toni é presidente do Sindiplanos.

Tendas

Vista grossa é o que acontece no Parque Estoril, em São Bernardo. Domingo estive lá e, conversando com alguns comerciantes, eles disseram-me que a situação está muito difícil devido à existência de cinco tendas que funcionam no local em péssimas condições de higiene. É necessário que se retire essas tendas! Vendem alimentação, não pagam nada e ainda fazem concorrência desleal, prejudicando os que estão regularizados e que pagam valor alto de aluguel. Ainda, alguns ambulantes vendem alimentação à beira da água. Algumas dessas tendas estão arrendadas a terceiros e quem deveria fiscalizar se ocupa de outras coisas no horário de trabalho, sendo pagos com nosso dinheiro. Já passou da hora de o poder público, omisso, deixar de fazer vista grossa e agir com rigor. Todos têm o direito de trabalhar, mas de forma legalizada. Acorda, administração!

Benedito Manoel da Silva

São Bernardo

Quem?

Com estas notícias: 1 – deputados de oposição levaram, ao plenário da Câmara, faixas e cartazes com os dizeres ‘Lula livre’ e, em especial, os petistas querem adotar o nome do chefe no painel de votações do Congresso; e 2 – juíza veta visita de governadores ao inominável, me pergunto se é pertinente ao exercício de função desses senhores essas manifestações. É para isso que são regiamente pagos? Quem custeia a viagem, hospedagem e alimentação dos governadores? E, finalmente, como podemos classificar quem apoia presidiário? Estou um tantinho confusa: alguém poderia me ajudar?

Aparecida Dileide Gaziolla

São Caetano

Voluntários

Voluntários não esperam recompensa. Qual o motivo que leva milhares de pessoas no mundo a dedicarem horas, dias e anos da suas vidas a trabalhos voluntários, beneficiando carentes e dependentes? Não recebem nenhuma quantia financeira, apenas alegria e prazer de ajudar quem necessita. Talvez você diga que essas pessoas são malucas, desocupadas e vaidosas. Querem aparecer ou pagar dívidas espirituais. Desculpe minha franqueza, mas sua forma de pensar é tão pequena quanto semente de mostarda! Acreditem, ninguém é tão pobre que não possa dar algo. É preciso querer, e fazer. Na história da humanidade, destaco duas criaturas iluminadas: Madre Tereza de Calcutá e Chico Xavier. Não podemos esquecer nosso maior voluntário, um tal de Jesus Cristo, homem simples, de família humilde, nascido há mais de 2.000 anos. Ele continua em plena atividade, 24 horas por dia, 365 dias do ano, prestando extraordinários serviços, gratuitamente!

José Machado

São Bernardo

Defesa de Lula

O advogado de Lula Cristiano Zanin aprontou mais uma. Após requerer participar da oitiva de Marcelo Odebrecht, recusou-se a fazer perguntas a ele, afirmando que não tinha conhecimento dos e-mails que o mesmo havia encaminhado à Justiça. O que causa maior estranheza é que a defesa e o próprio Lula atacam e acusam a tudo e a todos, dizendo que são falsas as afirmações e imputações, mas jamais impetraram qualquer ação contra Emílio e Marcelo Odebrecht ou outros empreiteiros com quem conviveram e partilharam o butim saqueado dos cofres públicos. Por que será?

Claudio Juchem

Capital

Unimo-nos!

No Brasil, se formos fazer passeatas para cada recurso que os ministros do STF (Supremo tribunal Federal) inventam, ninguém mais vai trabalhar, porque toda semana aparece um recurso disso ou daquilo. O correto é que as autoridades que preservam a Segurança do País tomem atitude com justiça e austeridade, a fim de que a ordem seja mantida, pois estamos todos juntos nesse barco, em que políticos e classe social, que só visam interesses próprios, querem afundar. O momento é de união, para darmos basta nesse sistema corrompido e fortalecermos cada vez mais a Nação.

Sérgio Antonio Ambrósio

Mauá

Nomes

Atenção brasileiros! Nestas eleições fujam de candidatos que trocaram ou acrescentaram nomes, que seja Lula, Lava Jato, Moro etc. Com certeza esse candidato não tem cacife. Não fez nada durante quatro anos na Câmara. Só ficou surfando de um lado para outro, enchendo linguiça e agora quer segurar seu mandato em nomes cuja população admira. Esse indivíduo, se eleito, voltará a não fazer nada nos próximos quatro anos, somente receberá polpudo salário e mordomias que você jamais terá.

Beatriz Campos

Capital