Resistir é preciso

Do Diário do Grande ABC



13/04/2018 | 09:25



Após sete meses de afronta às leis brasileiras, que proíbem invasões, terminou na quarta-feira um dos mais tristes episódios da história recente do Grande ABC. Trata-se aqui, evidentemente, da Ocupação Povo sem Medo, que desde 2 de setembro causava transtornos aos vizinhos de terreno da MZM Construtora no bairro Assunção, em São Bernardo. Liderada pelo ativista Guilherme Boulos, que aproveitou a exposição para se lançar candidato a presidente da República, evidenciando o caráter político do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) que ele conduz.

Explorando a boa-fé de milhares de pessoas, que possuem o sonho legítimo da casa própria, Boulos se sentia como comandante de exército. A ideia original era tomar terreno do proprietário legal e pressionar o poder público a desapropriá-lo para a construção de moradias, que seriam destinadas aos invasores. A ilegalidade, todavia, esbarrou na resistência municipal, encabeçada pelo prefeito são-bernardense Orlando Morando (PSDB).

É de se imaginar o que seria do Grande ABC se Boulos tivesse encontrado solo fértil para suas ideias subversivas. A região poderia ser transformada em paraíso de invasores. Quem iria se submeter às longas, exaustivas e burocráticas filas dos programas habitacionais públicos se fosse possível tomar um atalho, embora anticonstitucional? Ao optar pela legalidade, opondo-se inclusive às pressões de artistas consagrados do porte do cantor Caetano Veloso e da atriz Sônia Braga, o prefeito de São Bernardo deu mostras de que resistir ao populismo é a melhor forma de consolidar a democracia – regime sem distinções ou privilégios.

Em tempos em que até a Constituição da República é conspurcada, como se vê no grande número de decisões judiciais que ignoram a presunção de inocência até o trânsito em julgado dos processos, dadas apenas para agradar à sanha condenatória da opinião pública, a resistência de Orlando Morando em abrir negociação com quem atropela o direito à propriedade privada não deixa de ser um sopro de esperança.