Neymar publica foto e Bruna Marquezine se derrete: 'Que gatinho, meu Deus'

13/04/2018 | 09:12



Bruna Marquezine não poupou elogios ao namorado, Neymar, que publicou uma foto cheia de estilo na última quinta-feira, dia 12, em seu Instagram. Enquanto se recupera de uma cirurgia no pé, o craque posou mexendo no celular enquanto esbanjava estilo para as câmeras. Apaixonada, a atriz se derreteu:

Que gatinho, meu Deus, escreveu na caixa de comentários. Além dela, Pedro Scooby, marido de Luana Piovani, também deixou um comentário brincando com o jogador: Gatão, disse o surfista.

No ar como Catarina, em Deus Salve o Rei, Bruna Marquezine também falou sobre sua personagem em entrevista ao jornal Extra. A beldade revelou que apesar de muitos defenderem as atitudes da personagem, uma vilã ardilosa, sua mãe, Neide, só tem críticas à ela:

- Tem muita gente que defende a Catarina, acredita? Já minha mãe fica passada com as maldades dela. Vê a novela comentando o tempo todo!

Bruna ainda confessou que a personalidade de sua personagem é instigante para seu trabalho como atriz:

- Até onde ela é capaz de ir pelo poder? O que conseguiria detê-la? Não sei os limites dela, e isso é ótimo, porque me provoca.