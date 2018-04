No BBB18, prova da imunidade completa nove horas sem nenhuma desistência

13/04/2018 | 09:11



A reta final do Big Brother Brasil está pegando fogo! A prova de resistência que dará imunidade e um carro ao vencedor completou nove horas de duração. Breno, Gleici, Kaysar, Paula e Ana Clara, representando a família Lima, estão firmes e fortes na disputa que teve início na noite da última quinta-feira, dia 13, durante a edição ao vivo apresentada por Tiago Leifert.

Na prova, os brothers devem permanecer em pé em uma plataforma giratória com um carro no centro. Cada confinado pode apertar apenas três vezes o botão para fazer uma pausa e descansar durante cinco minutos dentro do carro. Quem não aguentar ficar em pé, será desclassificado. Como de costume, não é permitido dormir ou ir ao banheiro. O participante que conseguir permanecer até o fim será o vencedor e garantirá pelo menos o quarto lugar dentro do reality show.

Durante a madrugada, os participantes tentaram manter ao máximo a concentração para a prova. Gleici, por exemplo, disse para Ana Clara que não queria bater-papo e explicou o motivo:

- Não quero falar muito. Dá sede. Sinto muita sede. É bom quando a gente estiver com sono, desconversou ela, após a sister pedir para elas conversassem.

Já Breno e Paula conversaram bastante ao longo da noite e o rapaz analisou seu comportamento no confinamento:

- Tudo o que eu falei que não ia fazer, eu fiz aqui.

A sister concordou, disse que agiu da mesma forma e ainda brincou com o affair:

- Não adianta, Breno. Se fosse uma semana, a gente consegue não fazer certas coisas. Agora, três meses é uma vida. Não tem como falar que não vai fazer. Você só me trouxe problema, Breno.

A empresária ainda fez uma análise da prova de resistência, mostrando que não vai ser fácil superar os demais competidores:

- Essa prova aqui não tem chance de errar, é só desistindo.

Eles ainda especularam o que pode acontecer nos próximos dias. O público já sabe que no sábado, dia 14, quatro deles disputam uma prova do líder, que não terá a participação do vencedor da prova de imunidade. Na sequência, o décimo terceiro paredão será formado e a eliminação acontecerá no domingo, dia 15. No mesmo dia, eles ainda disputam a última prova do líder e mais um paredão será formado. A eliminação será definida na terça-feira, dia 17, com o encerramento da atração na quinta-feira, dia 19.