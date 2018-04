S&P altera perspectiva do rating A+ do Japão de estável para positiva

13/04/2018 | 08:37



A agência de classificação de risco S&P Global reafirmou a nota de crédito do Japão em A+, mas alterou a perspectiva do rating de estável para positiva.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a S&P comenta que "a formidável posição externa do Japão, sua economia próspera e fortalecida e o papel do iene como moeda de reserva global compensaram as finanças públicas fracas e a demografia adversa" do país asiático. Esse cenário deu base para uma revisão na perspectiva do rating soberano japonês.

A perspectiva positiva "reflete as previsões de crescimento mais saudáveis do Japão em termos reais e nominais, que provavelmente beneficiarão gradualmente o desempenho fiscal" do país nos próximos três a quatro anos. A agência prevê que o crescimento econômico do país será superior a 2% e que, juntamente com taxas de juros reais negativas, abre espaço para que o cenário permita que a dívida relativa se estabilize mais cedo do que esperávamos anteriormente.

Além disso, a S&P aponta que poderia revisar a perspectiva do rating do Japão para estável caso as expectativas de desempenho econômico nos próximos dois a três anos forem "materialmente mais fracas" do que nossas projeções atuais e fizerem com que o processo de reparo fiscal diminua significativamente ou fique estagnado".