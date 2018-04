Obituário - 13 de abril de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/04/2018 | 08:37



Santo André



Emília Manetti Balderi, 98. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Maria Moreira da Cruz, 94. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Hortência da Silva, 93. Natural de Muzambinho (MG). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Amélia Lourenço dos Santos Mattos, 91. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Delaide Moreno Mazzaro, 89. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Alexandre Gyurkovits, 88. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 10. Crematório Vila Alpina.



Iraydes Padovani Francisco, 87. Natural de Lavras (MG). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Francisco Barbosa, 87. Natural de Itapira (SP). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



José Manoel Germano, 83. Natural de Lajedo (PE). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.



Clarice Melandis de Angelis, 82. Natural de Boraceia (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.



João Gama da Silva, 80. Natural do Estado de Alagoas. Residia no bairro Capuava, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Divina Maria da Silva Perez, 78. Natural de Caconde (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.



Benvindo Célio de Andrade, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Joaquina Iglesias Cid, 72. Natural da Espanha. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Márcia de Paula Cabral, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.



Vladimir Tadeu Jorge, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Motorista. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.



Cícero Filemon Moreira, 58. Natural de Juazeiro do Norte (CE). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Autônomo. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Lúcio Cristovo, 54. Natural de Carnaíba (PE). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Porteiro. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Hosana Neli Alcina dos Santos, 53. Natural de Ouricuri (PE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Costureira. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Carlos Alexandre Casanova, 46. Natural de Santo André. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Autônomo. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



São Bernardo



Dirce Bueno da Cruz, 100. Natural de Botucatu (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Portal das Cruzes, em Mogi das Cruzes (SP).



Maria Guagliarde Durante, 95. Natural de Acri, Itália. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.



Catharina Denadai, 89. Natural de Poços de Caldas (MG). Residia na Vila Sônia, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.



Maria Cecília de Freitas, 84. Natural de Portugal. Residia no Jardim Imperador, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Memorial Phoenix, em Santo André.



Dalva Filadoro Polizel, 83. Natural de Bauru (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.



Inês Batista de Oliveira Barros, 80. Natural de Piraju (SP). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.



Carmen das Dores Vieira, 80. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.



José Serpeloni, 79. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (SP). Residia no Centro de Itanhaem (SP). Dia 10. Cemitério Municipal de Itanhaem (SP).



Nair de Carvalho Ribeiro, 77. Natural de Ibiporã (PR). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.



Shigeto Fujibayashi, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Jardim da Colina.



Henrique Roque Demarchi, 73. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 10. Crematório Jardim da Colina.



Anísia Ribeiro da Silva, 73. Natural de Pilão Arcado (BA). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.



Luciano Minucci, 72. Natural de São Bernardo. Fundador e ex-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de São Bernardo. Morava no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.



Ademar Bento de Souza, 71. Natural de Piatã (BA). Residia na Vila Morari, em São Paulo (SP). Dia 9, em São Bernardo. Cemitério São Luiz, em São Paulo (SP).



Maria de Lourdes Iarossi, 68. Natural de São Bernardo. Residia em Tuiuti (SP). Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.



Flávio da Silva Mollina, 67. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.



Celso Amaral Silva, 56. Natural de São Bernardo. Morava no Centro de São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.



Diadema



Tetuya Oka, 94. Natural do Japão. Residia no Centro de Diadema. Dia 10, em Santo André. Vale da Paz.



José Nunes, 83. Natural de Jequeri (MG). Residia no Jardim São Judas, em Diadema. Dia 10, em São Bernarodo. Jardim da Colina.



Roseli Colombo de Oliveira, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 9, em São Bernardo. Memorial Phoenix, em Santo André.



Clelio Pequeno da Silva, 58. Natural de Prata (PB). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.



Mauá



Maria do Carmo Araujo, 71. Natural de Paraguaçu Paulista (SP). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



Joaquim Rocha da Silva, 49. Natural de Mauriti (CE). Residia no bairro Nova Mauá, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



Eliana Aparecida dos Santos Faria, 42. Natural de Mauá. Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Paulo Alberto Mendes Santos, 32. Natural de Jaboatão (PE). Residia no Jardim Flórida, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



Bruna de Sousa, 18. Natural de Caxias (MA). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Alcir Alves de Oliveira, 73. Natural de Itamonte (MG). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 11, em Santo André. Cemitério São José.