Após morte da irmã, César Tralli faz desabafo: Saudades eterna

13/04/2018 | 08:11



César Tralli usou o Instagram na noite da última quinta-feira, dia 12, para falar sobre a irmã, Gabriela, que morreu no dia 7 de abril, aos 40 anos de idade. Na rede social, o jornalista compartilhou uma foto em que aparece com ela durante seu casamento com Ticiane Pinheiro, em dezembro de 2017.

Saudade Eterna. Ao longo dos seus 40 anos, minha irmã portadora da síndrome de Noonan me ensinou tanta coisa importante. Lições que agora reverberam com mais intensidade dentro de mim. Com a Gabi, aprendi a ser mais tolerante, mais amoroso, mais generoso, mais humilde, mais sereno, mais resiliente, mais verdadeiro. Ela estava sempre bem. Um cafezinho, uma pilha nova para seu inseparável radinho, uma simples volta no quarteirão...Era feliz com pouco. Gabi tinha muitos valores de vida. Essa é a maior herança que minha irmã deixa para todos nós. Ela foi de uma grandeza infinita dentro de todas as suas limitações, desabafou ele na legenda da publicação.

Ticiane Pinheiro também usou a redes social para demonstrar seu carinho pela cunha e também relembrou um momento de seu casamento. No clique, as duas aparecem dançando durante a festa de comemoração.

Saudades da sua alegria Gabi. Saudades de você cunhadinha, escreveu a apresentadora.