Khloé Kardashian já teria perdoado Tristan Thompson

13/04/2018 | 08:11



Khloé Kardashian não quer saber dos escândalos de traição envolvendo o companheiro, Tristan Thompson. De acordo com a People, após dar à luz, a socialite já teria perdoado o jogador de basquete pela infidelidade, revelada pela imprensa norte-americana no início da semana e não teria outras preocupações além da bebê, que acaba de vir ao mundo:

- Khloé não está sentindo nada além de felicidade agora. Ela está apaixonada pela filhinha, ela está apenas consumida pelo amor e absolutamente nada mais importa, revelou uma fonte próxima à Kardashian.

A fonte ainda explicou à publicação, que Khloé não está chateada com Tristan e ele já está perdoado, pois ela sabe que a situação não significou nada:

- Ela está incrivelmente feliz que o bebê chegou, que ela é grande, forte, saudável e linda, então Khloé não tem mais nada com que se preocupar no mundo. Ela não está nem ao menos brava com Tristan. Ele já está perdoado. Khloé está em uma bolha de amor, paz e felicidade neste momento e o que aconteceu com Tristan é menos sobre traição e mais sobre pegações enquanto ele estava bêbado que não significava nada e ele estavam se beijando no máximo e não levou a qualquer outra coisa, eram apenas fãs estúpidas tentando pegá-lo, e todo mundo precisa seguir em frente.