Superávit comercial da China com EUA salta 19,4% no 1º trimestre

13/04/2018 | 04:49



O desequilíbrio comercial da China com os EUA piorou significativamente nos primeiros três meses do ano, num momento em que os governos dos dois países ameaçam tarifar seus respectivos produtos.

Dados da Administração Geral de Alfândega da China mostram que o gigante asiático registrou superávit comercial com os EUA de US$ 58,25 bilhões no primeiro trimestre, 19,4% maior que o saldo positivo de igual período do ano passado.

O resultado apenas com os EUA contrasta com o superávit comercial geral da China entre janeiro e março, que diminuiu quase 20% na comparação anual, a US$ 48,39 bilhões.

O presidente americano, Donald Trump, tem criticado a China pelos gigantescos superávits comerciais que vem acumulando com os EUA.

Recentemente, Trump ameaçou tarifar até US$ 150 bilhões em produtos chineses, em parte porque Pequim estaria forçando empresas americanas a transferir tecnologia a parceiros em joint ventures na China. O governo chinês promete retaliar na mesma medida se Washington seguir adiante com sua ameaça. Fonte: Dow Jones Newswires.