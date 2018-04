Um mês após cirurgia, Neymar passa por reavaliação em hospital de Belo Horizonte

12/04/2018 | 23:27



O atacante Neymar retornou ao Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, para uma reavaliação médica da cirurgia no quinto metatarso do pé direito na última quarta-feira. Ele passou por procedimento cirúrgico no dia 3 de março e a previsão de que volte a jogar é no início de junho, às vésperas da Copa do Mundo. O jogador continua no Brasil em processo de recuperação e sua volta à França para se reapresentar ao Paris Saint-Germain não tem data confirmada.

O hospital não se pronunciou sobre os exames e o médico Rodrigo Lasmar, responsável pela cirurgia e pela reavaliação, não foi localizado. Quando concordou em permitir que Neymar fosse operado no Brasil, o PSG acertou com a CBF que as informações sobre o quadro clínico seriam passadas em conjunto e mais para o fim do processo. A informação, porém, é de que a recuperação tem sido positiva, com boa consolidação do local da fratura.

Neymar tem passado os dias entre suas casas de Mangaratiba e do Guarujá. Faz fisioterapia diariamente. Também esteve em São Paulo recentemente, para a festa de aniversário de sua irmã. E tem participado de atividades como rodadas de pôquer e programas de TV. No sábado, aparecerá no programa Altas Horas, da Rede Globo, em programa gravado.

Após ser submetido a exames, ele pernoitou em Belo Horizonte e retornou a Mangaratiba na manhã de quinta-feira.

Neymar deverá se apresentar à seleção brasileira para o período de treinos em Londres, mas não deverá participar do amistoso de 3 de junho contra a Croácia, em Liverpool. A expectativa é de que ele possa jogar contra a Suíça, em 17 de junho, na estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia.