Termomecanica faz evento para sanar dúvidas do IR

13/04/2018 | 07:10



Como parte do projeto de extensão universitária, estudantes da FTT (Faculdade de Tecnologia Termomecanica) farão, amanhã, mutirão de atendimento gratuito para auxiliar o público em relação à declaração do IR (Imposto de Renda), regularização do CPF e outras questões relacionadas ao tema, na sede do Centro Educacional da Fundação Salvador Arena, em São Bernardo, das 8h às 12h.

Batizado de ‘Em paz com o leão’, o evento, que é gratuito, contará com minipalestras informativas e atendimento ao público realizado por professores, consultores da área contábil e alunos da FTT, que serão supervisionados por um professor de Contabilidade, Legislação e Planejamento Tributário do curso de Administração.

O atendimento será realizado por ordem de chegada. Os documentos necessários são RG, CPF, título de eleitor e documento referente à dúvida.

EM DIADEMA - Também amanhã, das 10h às 18h, o Shopping Praça da Moça promove a ação ‘Imposto de Renda Solidário 2018’. Realizada em parceria com a Faculdade Diadema, a iniciativa, gratuita, também visa esclarecer dúvidas da comunidade.

O atendimento é gratuito, mas interessados podem levar uma lata de leite em pó, que será doada a instituições beneficentes. É preciso levar RG, título de eleitor, CPFs do cônjuge e dependentes, comprovante de endereço, informe de rendimentos e número de recibo da última declaração.