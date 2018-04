Atlético-PR faz 3 a 0 no Newell's Old Boys em estreia na Sul-Americana

12/04/2018 | 21:18



O Atlético-PR estreou na Copa Sul-Americana com uma vitória convincente. O time brasileiro recebeu os argentinos do Newell's Old Boys, na Arena da Baixada, e venceu por 3 a 0, com todos os gols marcados na primeira etapa.

Com o resultado, o Atlético pode até perder por dois gols de diferença na partida de volta, na quinta-feira, 10 de maio, no El Coloso del Parque, em Rosario, na Argentina.

O Atlético começou melhor e abriu o placar logo aos oito minutos, com o centroavante Pablo aproveitando escanteio cobrado por Guilherme na esquerda e subindo sozinho para cabecear para o fundo do gol.

Os brasileiros seguiram dominando a partida e, ainda no primeiro tempo, aos 30 minutos, ampliaram a contagem. Nikão recebeu na entrada da área e bateu rasteiro de perna esquerda, acertando o canto esquerdo do goleiro Pocrnjic, que não conseguiu alcançar.

Seis minutos mais tarde, Lucho González deu belo lançamento para Renan Lodi dentro da área e o lateral escorou para Guilherme completar e marcar o terceiro gol atleticano.

Na segunda etapa, o ritmo foi mais lento. Com a boa vantagem de três gols construída na primeira metade do jogo, o Atlético trabalhou a bola no campo de ataque sem correr riscos.

O time argentino tentava responder, mas não demonstrava organização tática ou brilho individual para criar qualquer lance perigoso. Sem mais jogadas agudas, a partida se encaminhou para o final com a vitória atleticana por 3 a 0.