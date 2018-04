Ganhou espaço nas ruas

Nilton Valentim



13/04/2018 | 07:46



A segunda picape mais vendida do País, a Fiat Toro – a primeira é a Fiat Strada – , já desfila a versão 2019. Com apenas dois anos de vida, o carro, que mistura picape e SUV (Sport Utility Veihcle), já venceu 100 mil unidades, o que mostra que caiu no gosto popular. Em 2017, foram emplacadas 50.723 unidades, o que significa elevação de 22,9% em relação a 2016, quando 41.283 ganharam novos donos.

A linha 2019 está mais equipada. Agora tem desembaçador para o vidro traseiro em todos os modelos, entre outras novidades. Além disso, duas novas versões passaram a integrar a família. A Endurance 1.8 AT6 Flex, de entrada, e a Volcano 2.4 AT9 Flex, a topo de linha com motores flexíveis. Nessa última, a picape é equipada com o motor 2.4 Tigershark de 186 cv e 24,9 kgfm, combinado ao câmbio automático de nove marchas e outras soluções até então exclusivas da Volcano, movida a diesel.

Agora são seis versões da SUP (Sport Utility Picape). Com motor 1.8 estão disponíveis a Endurance 1.8 Flex AT6 (R$ 90.990) e a Freedom 1.8 Flex AT6 (R$ 102.990). Com motorização 2.4 há a Volcano 2.4 Flex AT9 (R$ 115.690) e a Blackjack 2.4 Flex AT9 (R$ 117.490, com pintura metálica). Com propulsores 2.0, existem a Freedom 2.0 Diesel AT9 4x4 (R$ 131.590) e a Volcano 2.0 Diesel AT9 4x4 (R$ 142.990)

Por dez dias a equipe do Diário utilizou a versão 1.8 Freedom, com câmbio automático de seis velocidades em circuito urbano. O modelo mostrou-se eficiente para o dia a dia. Os trancos em algumas mudanças de marcha causaram algum desconforto, mas nada que fosse agressivo. O consumo, na casa dos 6 km/l com etanol, mostrou-se bem interessante.

Durante o test drive, apenas dois pontos negativos a serem apontados. A Toro poderia ter mais alguns compartimentos para a acomodação de objetos como carteira e celular. O segundo, o ar-condicionado do modelo testado pela equipe de reportagem, é um tanto fraco para refrigerar o ambiente interno, principalmente quando o carro permanecia por algum tempo estacionado ao sol.