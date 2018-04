Crianças em alta velocidade

Nilton Valentim



13/04/2018 | 07:40



Essa criançada inventa cada brincadeira! Mário Salles, 10 anos, anda de moto desde os 2, tem uma galeria de troféus de dar inveja a muito marmanjo e, acredite, neste ano vai acelerar uma moto de 500 cc nas pistas brasileiras. Luiz Felipe Payá de Carvalho, tem 8, e pisa fundo em um minidragster. O garoto atinge a marca de 129 km/h em disputas de arrancadas realizadas em vários Estados brasileiros.

Os dois correm com o aval dos pais, que cuidam de todos os detalhes para que os pimpolhos possam apenas acelerar. E conciliam as obrigações da pista com as atividades escolares.

Mário se destacou na categoria Honda Junior Cup, que faz parte do Superbike Brasil, competição que equivale ao Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. Estreou na categoria com 8 anos, pilotando uma Honda CG 160 cc, preparada para a pista, que em Interlagos atinge velocidade final de 150 km/h.

Ele não consegue pôr os pés no chão, mas atinge 190 km/h

Quando ganhou a primeira moto, aos 2 anos, Mário Salles usava rodi nhas para manter o equilíbrio. Gostou do brinquedo e nunca mais largou. Aos 4 começou a competir e, com 8, estreou na categoria Junior Cup, destinada à formação de pilotos de motovelocidade, com uma Honda CG 160 cc. Sequer conseguia alcançar o chão, mas tornou-se o piloto mais jovem do País a ganhar uma corrida.

Agora, com 10 anos, prepara-se para um desafio ainda maior. Vai disputar a categoria 500 cc do Superbike Brasil (equivalente ao Campeonato Brasileiro). Vai usar uma moto maior, mais pesada e que ultrapassa a marca de 190 km/h em Interlagos.

“Meu treinador viu que eu poderia andar de 500 cc, fizemos alguns treinos e me adaptei bem à moto”, conta o garoto, que mais uma vez não consegue colocar os pés no chão e vem realizando sessões especiais de treinamento para sanar este problema.

Inspiração que vem do berço

Como muitos garotos da sua idade, Luiz Felipe Payá de Carvalho gosta de carrinhos. A diferença dele para os demais é o tipo de brinquedo que possui. Enquanto a maioria se contenta em colecionar e viajar na imaginação, ele vai além. Acelera forte, e, percorre o espaço de 201 metros (tamanho da pista de arrancada) em pouco mais de 9 segundos, atingindo quase 130 km/h. “Sinto muita adrenalina e emoção. A velocidade é algo que gosto muito”, afirma.

O garoto nasceu em uma casa onde as provas de arrancada fazem parte da rotina. O pai, Anderson, ex-piloto, e a mãe (Tatiane) convivem com o ambiente das competições. “Por vivenciar isso desde que nasceu, a vontade (de correr) aflorou com o passar do tempo”, conta Anderson.

Luiz Felipe, que começou a correr com 6 anos (idade mínima permitida pela Confederação Brasileira de Automobilismo), foi vice-campeão de arrancada pela ECPA (Piracicaba), em 2015 e 2016, e vice no Paulista de Arrancada (2017). O piloto estará em ação amanhã, em Tremembé (São Paulo).