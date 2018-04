Unidade do Sesc Santo André recebe hoje a peça ‘Lenin’

Vinícius Castelli



13/04/2018 | 07:00



O Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302. Tel.: 4469-1200) recebe hoje, a partir das 21h, trabalho do coletivo andreense Zona Autônoma, que toma conta do teatro do espaço e apresenta o espetáculo Lenin. Os ingressos custam de R$ 6 a R$ 20 e podem ser comprados nas bilheterias e pelo site www.sescsp.org.br.

O trabalho, com direção assinada por Marcio Castro e Talita Araújo, conta sobre homem que vive no século 21 e decide realizar viagem ao passado. A ideia é entregar presente a líder em sindicato em São Bernardo, ele foi o responsável pelo viajante ter perdido sua juventude na década de 1990. Mas ele percebe que o retorno ao passado pode alterar o futuro. A sonoplastia, ao vivo, é da banda da região Giallos.