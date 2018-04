Escritor andreense aposta em narrativa fora do comum

Caroline Manchini



13/04/2018 | 07:00



Não é preciso buscar literatura estrangeira para se aventurar em boas histórias. Prova disso é o livro A Saga do Rivo (editora Estranhos Atratores, 72 páginas, R$ 30, em média), escrito pelo andreense Eduardo Kaze, 34 anos, que aprecia o bom e velho ‘gonzo’ jornalismo, estilo narrativo criado pelo jornalista Hunter S. Thompson (1937–2005), conhecido pelos relatos alucinógenos e extravagantes. Seguindo essa linha de escrita, na qual o autor integra a cena e vivencia as experiências, o morador de Santo André aborda questão pouco discutida pela sociedade nos dias atuais: a indústria farmacêutica, assunto central do livro.

De forma leve e descontraída ele apresenta, logo nas primeiras páginas, Valentina, uma mulher comum que representa grande parcela da população. Por meio de suas histórias, o escritor critica atitudes médicas e propõe reflexão sobre o uso de medicamentos que prometem bem-estar. “Apesar de serem necessários em muitos casos, acredito que, quando falamos em saúde mental, alguns diagnósticos são dados apenas para privilegiar a indústria farmacêutica”, explica o andreense.

Mesmo tratando de assunto tão sério e polêmico, Kaze utiliza artimanhas para facilitar a leitura e aposta na divisão das histórias, concisas e objetivas. Trata-se de marca registrada do escritor. “Quando escrevo gosto de economizar palavras e ser o mais sucinto possível”, conta ao Diário.

As ilustrações de André Tobias – com pitada cômica e muito interessantes, por sinal – tornam a leitura do livro ainda mais interativa. Outro ponto que chama atenção na Saga do Rigo são as descrições das localizações regionais. Isso porque a familiaridade com os nomes das ruas de Santo André e São Paulo faz com que o leitor se sinta dentro da história e a sensação de proximidade torna os relatos instigantes. A vontade é de continuar lendo para descobrir o desfecho da história.

E tem mais: além do assunto principal, o livro conta com três reportagens independentes: Relatos do Tesão Adolescente, Onde os Fracos Não Têm Voz e Medo e Delírio em Alto-Mar.