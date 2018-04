Direto da Rússia

Daniela Pegoraro



13/04/2018 | 07:00



A cidade de Ribeirão Pires recebeu visita especial vinda do outro lado do mundo. Ontem, a Rússia trouxe para os palcos brasileiros o que tem de mais precioso em sua cultura, o balé. Por meio da companhia Moscow Ballet La Classique, foram apresentadas quatro performances folclóricas tradicionais para crianças, pais e professores no auditório do Parque Pérola da Serra. A apresentação foi, na realidade, um ensaio para a cerimônia de abertura do Campeonato Brasileiro, no domingo, na Arena Corinthians.

A oportunidade foi única. Muitas das crianças presentes sequer tinham assistido a um espetáculo de balé ao vivo, como Kauan Ferreira, 6 anos. “Só vi pela televisão”, conta. Kauan faz parte do Gol do Brasil, programa piloto da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) Social que, até então, em todo o País, só tem atuação em Ribeirão Pires. É por conta do programa, inclusive, que a cidade foi escolhida para receber os bailarinos. “Nada mais justo do que nos presentear com esse ensaio, que é praticamente um show”, explica o secretário de Esporte e Lazer Eduardo Iuquio.

O projeto Gol do Brasil foi implementado em Ribeirão Pires pela CBF Social em novembro. Seu lema é Craques no Campo e Craques na Vida, pois existe a preocupação de acompanhar as crianças não apenas no futebol, mas também na sociedade. O projeto tem supervisão das escolas da cidade.

Quem também marcou presença foram alunas de balé e ginástica rítmica da cidade. Da Escola Municipal de Dança, a discente Hanna Beatriz Silveira, 13, estava animada para a apresentação. “Acho que vai ser legal. Gosto de assistir e prestar atenção nos movimentos dos bailarinos, assim posso tentar passar eles para a minha coreografia”, explica. Ela é praticante da arte desde os seus 7 anos e diz já ter visto o balé russo antes, mas somente em vídeos que pesquisa na internet.

QUE VENHA A COPA

Neste ano em especial, todos os olhos estão voltados para a Rússia, visto que o país será sede da Copa do Mundo. “Queríamos dar a vocês um pouco da cultura russa”, conta a bailarina Natalia Smirnova. Quando questionada pelo Diário como é se apresentar para crianças que nunca antes tiveram a oportunidade de assistir ao balé russo, Natalia revela que “é uma grande experiência se apresentar para um público tão puro”.

É a primeira vez da artista no País e ela está na expectativa para a performance que acontecerá na Arena Corinthians. “Sei que o brasileiro praticamente respira futebol, então estamos todos muito ansiosos e nervosos para domingo.” A cerimônia também vai contar com show da dupla sertaneja Marcos & Belutti.