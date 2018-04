Santo André expande programa que troca material reciclável por alimentos

Ana Beatriz Moço



13/04/2018 | 07:00



O programa Moeda Verde, inaugurado em novembro no núcleo Ciganos, no bairro Utinga, em Santo André, passará a atender mais duas comunidades da cidade até o fim do mês: Capuava e Ciprestes. A expectativa é a de que a iniciativa – que troca cinco quilos de recicláveis por alimentos hortifrúti – forneça, entre os dois bairros, cerca de 120 quilos de alimentos.

Os moradores dos três bairros contemplados poderão escolher verduras, legumes e frutas, em van que passará por cada local a cada 15 dias. O projeto tem como objetivo principal sensibilizar a população sobre a importância da separação de resíduos e, ao mesmo tempo, proporcionar segurança alimentar nas comunidades carentes.

Segundo o diretor do Departamento de Resíduos Sólidos do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), José Elidio Rosa Moreira, as áreas são escolhidas de acordo com três questões principais. “Analisamos se o local tem área de descarte irregular, se existe vulnerabilidade social e, por último, se há liderança efetiva para conscientização do projeto em cada bairro.”

Moreira explica que os dois novos locais estão dentro destas problemáticas, no entanto, destaca que a ideia é a de expandir cada vez mais a ação. “Jardim Cristiane e Tamarutaca estão no nosso radar para serem contempladas.”

A escolha de iniciar o projeto no núcleo Ciganos foi por ser um bairro onde o descarte irregular de lixo era alto, gerando custo de aproximadamente R$ 300 mil aos cofres municipais. O mesmo acontece no Capuava – onde o gasto é de cerca de R$ 260 mil por ano. Já no bairro Ciprestes a principal questão é a vulnerabilidade social.

No núcleo Ciganos o volume de material recolhido e entregue pelos moradores foi maior que 200 quilos. O diretor do Semasa explica que, embora o bairro tenha 90 famílias cadastradas, em média 15 são atendidas a cada ação. “O núcleo tem muito-ferro velho e recicladores, portanto, as pessoas acabam vendendo a sucata para gerar renda extra. Esperamos que o alcance seja maior nos dois próximos bairros.”

A próxima edição do Moeda Verde no Núcleo Ciganos será no dia 18. Já a inauguração do programa nos bairros Capuava e Ciprestes será nos dias 24 e 26, respectivamente.