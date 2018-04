Atlético de Madrid revela lesão de Diego Costa após classificação na Liga Europa

12/04/2018 | 19:56



O Atlético de Madrid garantiu vaga nas semifinais da Liga Europa, mas nem tudo foi boas notícias nesta quinta-feira. Horas após a derrota por 1 a 0 para o Sporting, em Lisboa, o time espanhol anunciou que o atacante Diego Costa foi diagnosticado com uma lesão muscular.

Diego Costa acusou dores na coxa esquerda no início do segundo tempo e precisou ser substituído por Fernando Torres aos sete minutos. Os exames diagnosticaram uma lesão no local, não especificada pelo Atlético. O jogador ainda passará por novas análises após o retorno a Madri.

Por outro lado, o Atlético pôde celebrar a ausência de lesão mais grave de Lucas Hernández. O lateral-esquerdo precisou ser substituído no intervalo após um forte choque no rosto ainda no primeiro tempo, mas exames descartaram qualquer tipo de fratura.

Depois de vencer o Sporting por 2 a 0 na ida, na Espanha, o Atlético de Madrid confirmou a vaga nas semifinais nesta quinta. Seu adversário na próxima fase será decidido no sorteio desta sexta-feira.