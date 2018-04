12/04/2018 | 19:18



A Petrobras anunciou que, com o reajuste que entrará em vigor nesta sexta-feira, 13, o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias sobe 0,87% para R$ 1,7115, em relação à média atual, de R$ 1,6968. Já o valor médio nacional do litro do diesel A terá acréscimo de 1,66% para R$ 1,9874, ante a média atual, de R$ 1,9549.