Antes de anúncio oficial, Pottker já celebra reencontro com Lucca no Inter

12/04/2018 | 19:21



O Internacional contará com um novo reforço no ataque para este Campeonato Brasileiro. O clube acertou com o Corinthians o empréstimo até o fim do ano de Lucca, que reencontrará no elenco colorado um velho conhecido: William Pottker, com quem atuou na Ponte Preta. Resta apenas o anúncio oficial, que deverá ser feito em breve.

"Tive o privilégio de trabalhar com o Lucca em um dos melhores momentos da minha carreira, no vice do Paulistão. Nos ajudou bastante. É muito agudo. Me assemelho a ele. Tem a verticalidade. Não sei como está a negociação, mas ele agrega a qualquer equipe grande do País", declarou Pottker nesta quinta-feira.

Lucca e Pottker jogaram juntos na campanha do vice-campeonato da Ponte Preta no Paulista de 2017. Mesmo com o pouco tempo de convívio, construíram uma amizade que dura até os dias de hoje.

"Tenho amizade com o Lucca até hoje, convivemos quatro meses. Além de tudo, o Inter investe em pessoas. O Lucca é um grande jogador e um ótimo ser humano. É um grupo unido. Não sei como anda a negociação, mas, se vier, ajudará dentro e fora de campo", projetou Pottker.

Ainda sem Lucca, o Inter se reapresentou nesta quinta, após o triunfo de quarta sobre o Vitória, e iniciou a preparação para o duelo diante do Bahia, domingo, no Beira-Rio, pela estreia do Campeonato Brasileiro. Os titulares realizaram trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco foi a campo para um treino em campo reduzido.