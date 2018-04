Favorita, tenista francesa sofre lesão nas costas e abandona em Lugano

12/04/2018 | 18:17



Principal candidato ao título do Torneio de Lugano, a tenista francesa Kristina Mladenovic sofreu uma lesão nas costas nesta quinta-feira e abandonou logo em sua estreia na competição suíça, a primeira no saibro que disputava na temporada. Ela desistiu do confronto com a alemã Tamara Korpatsch.

Quando a cabeça de chave número 1 do torneio abandonou, a jovem alemã liderava o placar com parciais de 7/6 (7/5) e 3/2. Korpatsch saiu do qualifying e ocupa a 176ª colocação do ranking. Já Mladenovic já foi a 10ª colocada da lista da WTA, mas hoje é a 19ª, tentando recuperar sua melhor forma técnica.

Na segunda rodada, equivalente às oitavas de final, a jovem tenista alemã vai enfrentar Kathinka Von Deichmann, de Liechtenstein. Curiosamente, a número 186 do mundo também avançou na chave ao contar com um abandono da rival. Isso porque a alemã Laura Siegemund abandonou quando perdia por 7/6 (7/5) e 2/3.

O Torneio de Lugano foi prejudicado no começo da semana pela forte chuva. Não houve jogos nem na segunda e nem na terça. Por isso algumas tenistas só estrearam nesta quinta.

Entre as cabeças de chave, a russa Svetlana Kuznetsova se despediu logo em sua primeira partida, ao ser batida pela alemã Mona Barthel por 4/6, 6/3 e 6/4. A partida começou na quarta e só foi finalizada nesta quinta. Kuznetsova era a quinta cabeça de chave da competição.

Outras tenistas a avançar nesta quinta-feira foram a suíça Stefanie Voegele, a montenegrina Danka Kovinic, as bielo-russas Vera Lapko e Aryna Sabalenka e a belga Kirsten Flipkens.