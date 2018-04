Palmeiras reduz preço dos ingressos para receber o Inter no Pacaembu

12/04/2018 | 18:11



O Palmeiras reduziu o preço dos ingressos para o confronto diante do Internacional, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 22 de abril. A partida será disputada no Pacaembu, de acordo com a confirmação da CBF.

Os ingressos estão mais baratos e variam de R$ 40 a R$ 150 (sem considerar a meia-entrada e descontos aos sócios-torcedores). Para o jogo contra o Boca Juniors, no Allianz Parque, nesta quarta-feira, quando a equipe empatou por 1 a 1, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, a entrada mais barata custava R$ 180. Nas partidas do Campeonato Paulista, o bilhete mais barato era vendido por R$ 90.

A venda de ingressos para a partida diante do Internacional começa às 10h de sexta-feira. Os sócios-torcedores terão exclusividade na compra pelo site do Avanti até as 10h de domingo, quando começa a venda para o público em geral no site da Futebol Card.

O Allianz Parque não poderá ser utilizado no dia 22 de abril, pois vai receber o Soundhearts Festival, com shows das bandas Radiohead, Flying Lotus, Junun e Aldo the Band. O Palmeiras estreia na competição nacional na próxima segunda-feira, ao visitar o Botafogo, no Rio de Janeiro.