Meia-irmã de Meghan Markle desabafa após não receber convite para casamento

12/04/2018 | 18:11



Um dos casamentos do ano sem dúvida é o que será protagonizado por Meghan Markle e príncipe Harry! O grande evento acontece no dia 19 de maio e os detalhes estão aos poucos sendo divulgados. Algo que chamou a atenção da mídia é o fato de que o casal quer convidar cidadãos comuns, ou seja, pessoas que não fazem parte da realeza, para assistir à cerimônia de perto.

Porém, parece que o fato está revoltando Samantha Markle, a meia-irmã da ex-estrela de Suits. Segundo informações do Evening Standard, ela usou o Twitter para postar uma série de mensagens, que diziam o seguinte:

A família Marke está ansiosa para os convites de casamento. Ninguém recebeu ainda. Ainda aguardando. Eu espero que Londres seja acessível para pessoas em cadeiras de roda. Animada!, escreveu, indicando que usa cadeiras de roda para se locomover.

Ainda de acordo com o veículo, no mesmo dia ela mudou sua foto do Twitter para uma montagem em que aparece ao lado de Meghan. Em seguida, escreveu na rede social:

Em questão, não é uma questão de proximidade já que mais de mil completos estranhos foram convidados. Família é família. Eu tenho um tio que eu vi apenas uma vez, mas eu nunca diria que ele não é da família porque nós não somos próximos. Humanitários vão para frente com amor e bondade especialmente à família.

E completou:

Fumaças e espelhos não podem esconder o elefante na sala. Por respeito, tradição e humanitarismo, os Markle deveriam ser convidados se dois mil estranhos foram convidados.