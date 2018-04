Trump ainda não tomou decisão final sobre Síria, diz Casa Branca

12/04/2018 | 17:59



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saiu de uma reunião com a equipe de Segurança Nacional da Casa Branca sem uma "decisão final" sobre como responder a um suposto ataque químico em solo sírio. De acordo com a porta-voz do governo, Sarah Huckabee Sanders, Trump realizou uma reunião na tarde desta quinta-feira para discutir a situação, mas "nenhuma decisão final foi tomada".

Sanders acrescenta que as autoridades americanas estão "continuando a avaliar a inteligência" e estão "engajadas em conversas com nosso parceiros e aliados". O republicano deve falar com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, sobre a questão síria na noite desta quinta-feira.

Mais cedo, Trump desmontou a forte retórica do dia anterior, quando imprensa e analistas acreditaram que um ataque à Síria era iminente, e disse, no Twitter, que o lançamento de um míssil contra o regime de Bashar al-Assad "pode ser em breve ou não tão cedo". Fonte: Associated Press.