Médico renomado viaja para os Estados Unidos para comparar pesquisas

Stefanie Sterci



13/04/2018 | 08:00



De olho nas novidades do universo da Saúde, o professor da Medicina ABC e diretor médico de onco-hematologia do Hemomed Instituto de Oncologia e Hematologia, Rodrigo Santucci, decidiu participar de intercâmbio, nos Estados Unidos, no renomado centro de tratamento do câncer Anderson Center.

Objetivo da viagem, que segue até maio, é comparar a análise dos protocolos do tratamento da leucemia linfoide crônica – provoca o crescimento desordenado de um tipo de glóbulo branco – entre as duas instituições. “Essa troca de experiências enriquece o conhecimento e permite a melhoria da qualidade de atendimento aos nossos pacientes no Brasil. Também irá enaltecer as aulas sobre a temática para os residentes e estudantes”, avalia o profissional.

AVANÇO

Além disso, o grupo, que tem unidades em Santo André e em São Bernardo, realiza pesquisas em parceria com a indústria farmacêutica. A ação desenvolve o teste de 40 novos fármacos contra vários tipos de cânceres em 250 pacientes, com propósito de entender a relação de risco e benefício para cada indicação terapêutica. Os estudos clínicos ocorrem em quatro fases, sendo que cada etapa possui metodologia e finalidade específicas.

