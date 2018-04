Ceitec de São Bernardo promove 1º Encontro de Negócios

Do Diário OnLine



12/04/2018 | 17:33



O Ceitec (Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica) de São Bernardo promove nesta sexta-feira, das 15h às 17h, seu primeiro Encontro de Negócios, com objetivo de colocar empresários em contato com desenvolvedores de projetos tecnológicos, gerando novas oportunidades de negócios. No evento, cerca de 20 projetos serão apresentados a grupos de empresários da cidade, além de convidados e estudantes. O Ceitec fica na Avenida Getúlio Vargas, 1.457, no Baeta Neves.



Entre os projetos que ficarão expostos destacam-se aqueles que já estão pré-incubados no Centro de Empreendedorismo, por meio da 1ª Chamada Pública para Captação de Projetos e Ideias de Inovação Tecnológica lançado no ano passado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de São Bernardo. Atualmente, estes projetos estão na fase denominada Sinergya, ou seja, não totalmente maduros, mas em busca da modelagem mais adequada para o negócio.



Interessados em expor suas ideias tecnológicas para empresários de São Bernardo ainda podem se inscrever no Encontro de Negócios, por meio do e-mail ceitec@saobernardo.sp.gov.br ou pelo telefone: 2630-8032. A participação é gratuita.