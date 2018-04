Homem ateia fogo na mulher e em si mesmo na zona norte de SP

12/04/2018 | 17:14



Um homem de 33 anos usou galões de combustível para atear fogo na mulher, também de 33, e depois no próprio corpo durante uma discussão na casa em que vivem na Brasilândia, zona norte de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 12. Os dois ficaram com mais de 80% do corpo queimado, com lesões de 1º e 2º graus.

As chamas se alastraram e provocaram incêndio na residência localizada em uma comunidade da Rua Nícia Coutinho Patrício. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas e um helicóptero Águia foram enviados ao local, mas o fogo foi extinto por vizinhos antes da chegada da corporação.

Ainda de acordo com os bombeiros, o homem teve 85% do corpo queimado, foi socorrido e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao pronto-socorro do Hospital Geral de Vila Penteado, na zona norte. Já a mulher teve queimaduras em 80% do corpo, foi resgatada de helicóptero e encaminhada ao Hospital das Clínicas, na zona oeste.

O estado de saúde dos dois não foi informado. O caso foi registrado no 45º Distrito Policial (Brasilândia).