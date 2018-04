PLDO 2019 considera apenas receitas de concessões já realizadas, diz Guardia

12/04/2018 | 17:09



O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou nesta quinta-feira, 12, que o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2019 considera nas receitas de concessões apenas os pagamentos de leilões já realizados. O projeto apresentado nesta quinta inclui apenas R$ 3,5 bilhões em receitas de concessões.

"Optamos por ser conservadores nas previsões com receitas de concessões. Existe potencial para que as receitas de concessões sejam maiores em 2019, 2020 e 2021", afirmou o ministro.

Ele lembrou que o resultado da 15ª rodada de leilões de petróleo no mês passado rendeu R$ 7,5 bilhões a mais do que projetava o governo. "As receitas adicionais de concessões nos próximos anos levarão a uma melhoria do resultado primário projetado", completou.

PIB

O ministro da Fazenda afirmou também que a manutenção da previsão de crescimento do PIB em 3% neste e no próximo ano foi decidida com base em modelos "que capturam movimento de recuperação cíclica". "Em 2020 e 2021, o PIB está convergindo para nossa visão do que é o PIB potencial", explicou.

Nesses anos, a previsão é que o crescimento da economia atinja 2,4% e 2,3%, respectivamente.

"A previsão é feita com base na situação vigente hoje. O crescimento poderá ser maior se o País continuar processo de reformas", disse Guardia.

Segundo o ministro, as projeções para o salário mínimo também contemplam a atual regra de correção do valor, que dá ganhos reais quando há crescimento da economia dois anos antes. "Estamos supondo que regra de salário mínimo vigente até 2019 continua. Mas isso é apenas hipótese de trabalho, dado que nova regra terá que ser apresentada para a partir de 2020", afirmou.