Barcelona volta aos treinos após eliminação e Iniesta pede união dos jogadores

12/04/2018 | 17:04



O Barcelona voltou aos treinos nesta quinta-feira após a sofrida eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões para a Roma. Depois de vencer por 4 a 1 em casa, o time catalão perdeu por 3 a 0 no jogo de volta, na última terça-feira, e deu adeus ao torneio.

O meia Iniesta utilizou as redes sociais para pedir união aos jogadores. "Difícil lembrar do que aconteceu. Mas acredito que vamos superar e temos que jogar por eles (torcedores). Estamos mais juntos do que nunca. Força Barça!", escreveu o jogador no Twitter junto com a publicação de uma imagem que aparece sentado sobre uma bola no campo de treinamento da equipe.

O Barcelona se prepara para o duelo contra o Valencia no próximo sábado, em casa, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida pode deixar o time catalão ainda mais próximo do título. A equipe lidera a competição com 79 pontos, 11 à frente do segundo colocado, o Atlético de Madrid. O Valencia aparece em terceiro lugar, com 65.

A principal novidade no treino desta quinta foi o retorno do lateral-esquerdo Lucas Digne. O jogador ficou três semanas afastado da equipe devido a uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida durante os amistosos da seleção francesa.

EM RECUPERAÇÃO - O volante Raktic passa bem após cirurgia realizada na mão esquerda. O jogador se machucou durante o duelo de terça-feira contra a Roma e foi operado na quarta-feira para corrigir o problema. O jogador postou no Instagram uma foto no hospital agradecendo as mensagens de apoio.