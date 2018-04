Príncipe William pode ter deixado escapar sexo do terceiro filho

12/04/2018 | 17:11



Durante um jogo de futebol de seu time do coração, o Aston Villa, Príncipe William pode ter revelado o sexo de seu terceiro filho com Kate Middleton. Quando o jogador do Aston, Jack Grealish, fez um gol contra o Cardiff City, ele disse a fãs que estavam no local, segundo o The Mirror:

Vou insistir para que o bebê se chame Jack. Depois de uma pausa, ele adicionou... Ou Jackie [um nome feminino].

O bebê está para nascer ainda no mês de abril.