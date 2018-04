Paolla Oliveira parabeniza Isis Valverde pela gravidez em post fofo

12/04/2018 | 17:11



Isis Valverde fez um grande anúncio em seu Instagram na última segunda-feira, dia 9. A atriz publicou uma foto fofa acompanhada de um texto contando que ela está grávida!

E nesta quinta-feira, dia 12, Paolla Oliveira aproveitou para postar uma foto ao lado de Isis e dar os parabéns a grande amiga. Paolla usou a hashtag tbt, abreviação de Throwback Thursday, que é usada pelos internautas para publicar fotos antigas às quintas-feiras, e escreveu:

#TBT de hoje é de parabéns para a mais nova mamãe Isis Valverde.

Os fãs das atrizes adoraram a publicação e encheram os comentários de elogios e parabéns para Isis pela grande novidade. Muitos fãs também disseram estar com saudades de ver as duas na televisão, já que ambas trabalharam juntas em A Força do Querer.