Favorito, tenista britânico vence e avança às quartas em Marrakesh

12/04/2018 | 17:04



O britânico Kyle Edmund venceu mais uma no Torneio de Marrakesh nesta quinta-feira e se tornou o principal favorito da competição disputada no Marrocos. Atual número 1 da Grã-Bretanha, o tenista de 23 anos derrotou o moldávio Radu Albot por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em apenas 1h14min de duelo.

Com o triunfo, o segundo cabeça de chave se tornou o maior candidato ao título porque o primeiro, o espanhol Albert Ramos-Viñolas, foi eliminado na quarta. Edmund, atual 26º do mundo, é agora o tenista mais bem ranqueado ainda vivo na disputa pelo título no saibro marroquino.

Seu próximo adversário será o tunisiano Malek Jaziri, que despachou o alemão Mischa Zverev, oitavo cabeça de chave, por 6/2 e 6/4. Outro duelo das quartas de final terá o português João Sousa e o georgiano Nikoloz Basilashvili. O tenista de Portugal bateu o bósnio Mirza Basic por 6/3, 3/6 e 6/4, enquanto Basilashvili superou o local Lamine Ouahab por 7/6 (7/5), 5/7 e 6/3.

Com os resultados, a competição em Marrakesh terá nas quartas apenas dois cabeças de chave. Além de Edmund, o experiente francês Richard Gasquet briga por uma vaga na semifinal, contra o compatriota Gilles Simon.