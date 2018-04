BC do México mantém taxa básica de juros inalterada em 7,50%

12/04/2018 | 15:25



O Banco Central do México (Banxico) manteve em 7,50% a taxa básica de juros da economia, mas ressaltou que vai se manter prudente para os riscos inflacionários e vai perseguir a meta de 3%. A mais recente leitura do índice de preços ao consumidor, de março, mostra acumulado em 12 meses de 5,04%.

"O balanço de riscos para a inflação mantém um viés de alta, associado aos riscos descritos e em meio a um alto grau de incerteza", comentou a instituição, em comunicado que anunciou a decisão.

Entre os riscos descritos pela autarquia mexicana estão a renegociação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) e as eleições gerais.

Ao comentar sobre a atividade econômica do México, o Banxico avaliou que os dados sugerem que ela continua se incrementado, impulsionada pelo setor de serviços e da indústria.

"É preciso ressaltar que a economia seguirá enfrentando um panorama complexo, o que ocorre particularmente relevante que, além de seguir uma política monetária prudente e firme, se recomenda a adoção de medida que propiciem uma maior produtividade e que as autoridades correspondentes consolidem de modo sustentável as finanças públicas", afirmou a instituição.