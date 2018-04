Bruno Gissoni desembolsa 36 mil reais para pagar dívida de aluguel

12/04/2018 | 15:11



Pai da pequena Madalena, Bruno Gissoni teve que acertar contas recentemente com a Justiça.

Segundo o colunista Leo Dias, Bruno tinha uma dívida com os proprietários de uma casa que ele e dois sócios alugaram para abrigar o Centro Cultural KZA da Ladeira, no Rio de Janeiro.

A dívida inicialmente ultrapassava o valor de 200 mil reais, mas como ele e seus sócios reformaram a casa, o valor caiu para 46 mil reais para cada um dos sócios. Como não foi feito acordo algum, eles tiveram que pagar 36 mil reais à vista e o resto da dívida será calculado para decidir o novo valor com a correção.

Quem moveu o processo foram os donos do imóvel, que são dois lutadores de MMA. Em janeiro de 2017, Bruno e seus sócios receberam uma ordem de despejo por conta dos atrasos no pagamento dos aluguéis e danos detectados no imóvel. Agora, caso eles não paguem a dívida, terão seus bens penhorados.