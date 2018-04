Jovem argentina viaja 2 mil km para ver show de Radiohead, mas esquece ingresso

12/04/2018 | 14:04



Na segunda-feira, 19, Clara, uma jovem argentina, publicou uma história tragicômica em seu perfil do Twitter: ela disse que viajou 2 mil quilômetros de sua cidade até Buenos Aires, tudo para assistir a um show do Radiohead. Entretanto, as coisas não deram tão certo.

"Viajei 2 mil quilômetros para ver o Radiohead e esqueci os ingressos na minha casa", contou a jovem.

O tuíte viralizou, e os internautas se compadeceram com Clara. A história chegou até um banco argentino, o BBVA Francés, que desafiou a menina: se ela conseguisse 5 mil retuítes, a instituição daria um par de ingressos para ela.

Ela não só conseguiu o número de retuítes como o ultrapassou. "Uau, Clara, superou a meta de 5 mil RTs. Felicidades, ficamos muito alegres! Mandamos uma mensagem privada para você", respondeu o banco na última quarta-feira, 11. O show ocorre no sábado, 14, no Tecnópolis, em Buenos Aires.

A banda se apresenta no Rio de Janeiro e em São Paulo nos dias 20 e 22 de abril, respectivamente.