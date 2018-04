Luisa Mell lança livro 'Como os Animais Salvaram Minha Vida'

Fundado em fevereiro de 2015, o Instituto Luisa Mell atua principalmente no resgate de animais feridos ou em situação de risco, recuperação e adoção. Um abrigo com cerca de 300 animais é mantido pelo instituto, onde os resgatados são protegidos, alimentados e aguardam a chance de ser adotados. Para consultar os próximos eventos de adoção e saber como ajudar, acesse http://ilm.org.br/

Com honestidade e sem meias palavras, ela escancara passagens polêmicas de sua vida e de sua luta pelos animais ao se envolver em brigas com famosos e poderosos. Ganhou também muito respeito e aliados ao encontrar, nos animais, a missão de sua vida. Luisa fala da luta contra rodeios, vaquejadas, testes em animais, maus-tratos e abandono de bichos. Conta tudo sobre seu estilo de vida vegano e como foram sua gravidez e o início da criação de seu filho, Enzo. O livro traz, inclusive, um guia vegano elaborado por Luisa e pela nutricionista Alessandra Luglio.

Em Como os animais salvaram minha vida , lançamento da Globo Livros, Luisa conta que levou sua militância à flor da pele, sem se importar com as piadas que faziam quando aparecia chorando na televisão. Afirma também que conheceu o inferno quando passou pela "crise dos 30": ficou desempregada, sem seu programa na TV e caiu em uma depressão profunda.

Com um instituto que leva seu nome, trabalho pelos animais reconhecido internacionalmente e a admiração de milhares de pessoas, Luisa Mell passou por um longo e turbulento caminho para chegar até aqui. A bacharel em Direito e atriz se encantou pelos bichos por acaso: quando se tornou apresentadora de TV no programa Late show , criado por seu pai. A partir dali, tudo mudou.

