Senador republicano diz que Trump pediu estudo sobre nova entrada dos EUA no TPP

12/04/2018 | 13:48



O senador republicano Ben Sasse (Nebraska) afirmou nesta quinta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que o representante comercial do país, Robert Lighthizer, e o diretor do Conselho Econômico Nacional, Larry Kudlow, estudassem a possibilidade do país de entrar novamente na Parceria Transpacífico (TPP, na sigla em inglês), o acordo que Trump abandonou em seu primeiro dia no cargo.

"Isso é realmente uma boa notícia para a América", disse o senador. Trump afirmou que pode ser mais fácil chegar a um acordo agora que outras 11 nações assinaram o pacto, de acordo com Sasse. De acordo com Sasse, o presidente americano aparentou falar sério sobre a possibilidade dos EUA voltarem ao TPP. Os comentários foram feitos em uma reunião com senadores. Fonte: Dow Jones Newswires.