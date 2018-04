Supermercados puxaram alta de 1,3% no varejo ante fevereiro de 2017, diz IBGE

12/04/2018 | 12:41



As vendas dos supermercados subiram 2,0% em fevereiro, na comparação com o mesmo mês de 2017, dando a maior contribuição positiva para o avanço de 1,3% registrado pelo varejo no período, de acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Cinco entre oito atividades do varejo registram avanços em fevereiro ante fevereiro do ano passado. Os demais acréscimos ocorreram em Outros artigos de uso pessoal e doméstico (8,3%), Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (4,3%), Móveis e eletrodomésticos (3,2%) e Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação(5,8%).

Por outro lado, houve perdas em Combustíveis e lubrificantes (-7,0%), Tecidos, vestuário e calçados (-5,8%) e Livros, jornais, revistas e papelaria (-5,6%).

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, as vendas cresceram 5,2%. O setor de veículos e motos, partes e peças avançou 20,0%, enquanto material de construção subiu 6,0%.

"Veículos vêm se recuperando mais fortemente", observou Isabella Nunes, gerente na Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE. "É a melhora do financiamento de automóveis. Reduziu a entrada, as parcelas estão maiores. Os financiamentos têm melhorado, e isso tem tido reflexos nesse indicador (de vendas)", completou.