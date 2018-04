Filmes produzidos pela Netflix estão fora do festival de Cannes em 2018

12/04/2018 | 12:11



Depois da polêmica em 2017, a Netflix optou por não participar com seus filmes originais do Festival de Cannes em 2018. No ano passado, cineastas e outros profissionais da indústria questionaram a presença de dois filmes do serviço de streaming que estavam competindo pela Palma de Ouro: Okja, ficção científica dirigida pelo sul-coreano Joon-ho Bong e Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe, de Noah Baumbach. O motivo alegado foi que diferente dos outros longas que estavam na disputa, os filmes da Netflix não tinham sido exibidos na tela grande.

De acordo com a agência Reuters, organizadores baniram filmes da plataforma da competição pela sua recusa de lançá-los nos cinemas. Em entrevista para o The Hollywood Reporter, o chefe de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, disse que não havia motivo para participar de Cannes depois da mudança das regras do festival:

- Nós queremos que nossos filmes estejam em igualdade de condições com todos os outros cineastas. Há um risco em nós tomarmos esse caminho e ter nossos filmes e cineastas tratados desrespeitosamente no festival. Eles decidiram o tom. Eu não acho que seria bom para nós estar lá.

Segundo a agência, a Netflix pretende lançar 80 filmes originais em 2018.

Em evento realizado nesta quinta-feira, dia 12, em Paris, foram anunciados os filmes que estarão na mostra competitiva. São eles: Todos Los Sabem, de Asghar Farhadi, At War, de Stephane Brize, Dogman, de Matteo Garrone, Le Livre d?image, de Jean-Luc Godard, Asako I & II, de Ryusuke Hamaguchi, Sorry Angel, de Christophe Honore, Girls of the Sun, de Eva Husson, Ash is Purest White, de Jia Zhangke, Shoplifters, de Hirokazu Kore-eda, Burning, de Lee Chang-dong, Capernaum, de Nadine Labaki, Blackkklansman de Spike Lee, Under the Silver Lake, de David Robert Mitchell, Three Faces, de Jafar Panahi, Cold War, de Pawel Pawlikowski, Happy as Lazzaro, de Alice Rohrwacher, Yomeddine, de A.B. Shawky, Summer, de Kiril Serebrennikov.

Além das produções que disputam pela Palma de Ouro, outros longas estão na extensa lista que serão exibidos no festival, inclusive algumas surpresas, como a primeira exibição de Han Solo - Uma História Star Wars. Algumas ausências na mostra também surpreenderam o público, como o novo filme de Lars Von Trier, The House That Jack Built, com Uma Thurman e The Man Who Killed Don Quixote, aguardado longa de Terry Gilliam com Adam Driver.