Caso de assédio envolvendo Kevin Spacey ganha novo capítulo

12/04/2018 | 12:11



As acusações de assédio contra Kevin Spacey ganharam um outro rumo. Segundo informações do site norte-americano People, uma outra procuradoria está responsável pela revisão do caso. O Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, enviou um comunicado oficial ao veículo explicando as mudanças que foram feitas, como você pode ler abaixo:

O Setor Especial de Vítimas do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles iniciou uma investigação sobre as alegações de uma agressão sexual envolvendo Kevin Spacey em 11 de dezembro de 2017. Os eventos teriam ocorrido em outubro de 1986 em West Hollywood com um homem adulto. A investigação foi concluída e apresentada à Força-Tarefa de Crimes Sexuais da Indústria de Entretenimento do Ministério Público em 5 de abril de 2018, para revisão e arquivamento.

Como você viu, o ator Anthony Rapp deu uma entrevista contando que sofreu assédio sexual de Spacey quando tinha apenas 14 anos de idade. Depois disso, o ator foi demitido pela Netflix, onde era protagonista da série House Of Cards.