Nicolas Prattes posta clique romântico com dançarina do Domingão do Faustão

12/04/2018 | 12:11



Nicolas Prattes, que já namorou com Livian Aragão, pode estar em um relacionamento com Mayara Araújo, bailarina do Domingão do Faustão! Ambos podem ter se aproximado durante o Dança dos Famosos, já que ela foi a professora dele. Em uma das danças, eles até brincaram de casamento, com ele oferecendo uma aliança e tudo durante uma das coreografias.

Em seu Instagram, o ator, que viverá em breve um psicopata na ficção, deu indícios de um namoro após publicar uma foto em que aparece em um momento romântico ao lado de Mayara. Além de marcar a dançarina na imagem, ele apenas usou uma carinha feliz na hora de escrever a legenda.

Nenhum dos dois ainda falou abertamente sobre o possível namoro, mas deram a entender que passaram o feriado da Páscoa juntos, no Chile, como aponta um dos cliques recentes de Mayara.