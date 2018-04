Quando médico consulta advogado

Do Diário do Grande ABC



Em dez anos aumentou em 302% a quantidade de processos éticoprofissionais em andamento a partir de denúncias contra médicos no Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo), em denúncias relacionadas a má prática, erro médico ou infrações ao Código de Ética Médica. Na Justiça, as denúncias de erros médicos cresceram 52,1% em 2011 sobre 2010, informa o STJ (Superior Tribunal de Justiça). Em 2016, 7% dos profissionais médicos em atividade respondiam a processos judiciais. De 2003 a 2017, aumentaram de 126 para 298 os cursos superiores, que formam 30 mil novos médicos por ano. Pode-se dizer que temos condições precárias de ensino nas faculdades e, consequentemente, formação de médicos pouco capacitados para exercerem a profissão.

Segundo o CFM (Conselho Federal de Medicina), apenas uma faculdade de medicina do País tirou a nota máxima na última avaliação do Inep. Em escala de um a cinco, mais da metade teve nota menor ou igual a três. Da mesma forma, mais da metade dos recém-formados em São Paulo (56,4%) foi reprovada na edição do exame do Cremesp realizada no fim de 2016 (os dados de 2017 ainda estão sendo apurados). Os índices expostos indicam que os profissionais precisam cada vez mais de apoio. Nesse sentido, cabe reflexão sobre quando o médico deve consultar seu advogado. Ora, ações judiciais, quando infundadas, além de prejudicarem a imagem e o prestígio do médico, acarretam em prejuízos financeiros, pois, para provar a sua inocência, terá despesas com advogado, perícia e custas processuais. Dessa maneira, provar a inocência em ação judicial (mesmo que aventureira por parte do paciente) pode custar caro, moral e financeiramente, para o profissional.

Como medida preventiva contra tais reclamações, o profissional médico deve adotar ao menos cinco cuidados: primeiro, agir tecnicamente de acordo com os protocolos médicos; segundo, desenvolver boa relação com o paciente, pautada na ética, boa-fé e transparência; terceiro, diante de problema, chamar o paciente e, se for o caso, a família, para explicar didaticamente o caso (prestação de informações); quarto, fazer bom prontuário médico para documentar todas as ações realizadas; e, quinto, sempre se dedicar ao seu aprimoramento técnico por meio de Educação continuada e atualização. Dessa forma, com o quadro atual em mente, o médico deve estar sempre atento e procurar advogado de sua confiança assim que surgir no horizonte a possibilidade de quaisquer conflitos – seja para prestar consultoria preventiva e evitar problemas, seja para auxiliar na melhor condução de situações de animosidade, inclusive chegando a evitar a instauração de litígios.

Fabio Cabar é médico e advogado, sócio do CGRC Advogados.

