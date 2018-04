Eleição ou vale-tudo?

Do Diário do Grande ABC



12/04/2018 | 12:00



Começou muito mal a campanha eleitoral no Grande ABC. Em vídeo postado na internet, um policial militar – ao lado do vereador são-bernardense Julinho Fuzari (PPS) – refere-se a Admir Jacomussi (PRP), pré-candidato mauaense à Assembleia Legislativa de São Paulo, como ‘doente, moribundo, de idade’, sem capacidade e ‘debilitado’. E a Thiago Auricchio (PR) como ‘criança, que não sabe nem o que é política, sem idade para ser síndico ou vereador mirim’. Tudo isso com o consentimento do parlamentar, que concorda com todos os ‘adjetivos’ (mal) colocados pelo aliado. Aliás, a transmissão foi feita em seu gabinete.

Essa é uma péssima largada para a corrida eleitoral. No mínimo, faltou respeito. Tanto que as declarações foram repudiadas por quatro prefeitos: Atila Jacomussi (PSB), José Auricchio Júnior (PSDB), Paulo Serra (PSDB) e Orlando Morando (PSDB).

Esse tipo de atitude, repleta de rancor, serve apenas para rachar e diminuir a força política do Grande ABC. Região tão importante para o País e que precisa de representação cada vez mais forte tanto no Legislativo estadual quanto na Câmara Federal e Senado.

O vídeo é contrário ao que se viu no fim do último ano, quando pré-candidatos de vários partidos se uniram em Santo André para fortalecer o voto regional e, desta forma, agrupar forças locais para enfrentar forasteiros que desfilam pela região durante o período eleitoral e depois nunca mais são vistos por estas bandas, até porque não têm compromisso algum com o povo do Grande ABC.

A desunião e a troca de ofensas em nada contribuem para o debate. Servem sim para inflamar os ânimos. E de combustível para campanhas aventureiras. A região precisa de candidatos sérios. De gente comprometida com a ética e que pense nos sete municípios.

O Consórcio Intermunicipal necessita, neste momento, ser agente aglutinador. A entidade, que tem como finalidade atuar no desenvolvimento e fortalecimento local, pode (e deve) também formular propostas que norteiem a justa disputa e que impeçam o vale-tudo, no qual todos perdem, principalmente a população do Grande ABC.