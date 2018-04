Temer diz que problemas da Venezuela causam reflexos no Brasil

12/04/2018 | 11:47



Ao falar das realizações do governo na área de Relações Exteriores durante a reunião com novos ministros, o presidente Michel Temer disse que o Brasil e o Mercosul têm "observações" sobre o quadro político na Venezuela, que causa prejuízo "ao povo venezuelano e ao Brasil." Isso pode ser comprovado pelo número de refugiados que chega ao País, alegou o presidente.

Temer ressaltou o trabalho feito pelo Brasil no plano internacional no plano da defesa da democracia. "Temos tido atitude muito ativa, presente, pregando para fora os preceitos que aplicamos aqui.", disse Temer.

Na nova equipe após a reforma ministerial, o Itamaraty segue chefiado pelo senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP). O tucano havia cogitado sair do cargo para concorrer a uma reeleição, mas mudou de ideia. Segundo explicou em um vídeo postado em sua conta no Facebook, a decisão foi tomada para dar espaço às novas lideranças que surgem no partido.