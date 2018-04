Discussão sobre meta de inflação de 2021 ainda não foi iniciada, diz BC

12/04/2018 | 10:30



O Banco Central afirmou nesta quinta-feira, 12, por meio de nota, que a meta de inflação para 2021 ainda não está definida. "A discussão sobre a referida meta ainda não foi iniciada e, como é de conhecimento púbico, ela somente será definida e comunicada na reunião do CMN marcada para o dia 26 de junho", diz.

De acordo com a nota do BC, "os membros do Conselho Monetário Nacional (CMN) esclarecem que não é verdadeira a informação divulgada, por veículo da imprensa, de que a meta de inflação de 2021 já esteja definida".

Matéria publicada nesta quinta pelo jornal O Globo afirma que o governo teria decidido fixar a meta de inflação de 2021 em 3,75%.

A meta de inflação para 2018 está fixada em 4,50%.

Para 2019, a meta é de 4,25% e, para 2020, de 4,00%.