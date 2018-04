Economia alemã "perdeu um pouco de força" no começo de 2018, diz ministério

12/04/2018 | 10:27



O avanço da economia da Alemanha "perdeu um pouco de força" no começo do ano, à medida que o volume de negócios da indústria caiu levemente e líderes empresariais revisaram para baixo suas expectativas otimistas, afirmou hoje o Ministério de Economia do país.

Em relatório mensal divulgado hoje, o ministério não forneceu uma estimativa do crescimento no primeiro trimestre, mas afirmou que a economia alemã continua numa "sólida" trajetória de expansão.

A utilização da capacidade está "claramente acima" da média, avaliou o ministério.

Segundo o ministério, a desaceleração econômica recente "não sinaliza o fim da tendência de alta", mas as atuais disputas comerciais tornam a perspectiva mais incerta.

Os conflitos comerciais e a força do euro também pesaram nas expectativas de exportações de fabricantes alemães, acrescentou o ministério. Fonte: Dow Jones Newswires.