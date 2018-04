Rússia alerta EUA sobre possível desestabilização da Síria

12/04/2018 | 10:08



A Rússia alertou os EUA e países aliados contra quaisquer medidas que possam desestabilizar a situação na Síria.

Ao ser perguntado sobre uma possível ofensiva dos EUA em território sírio, o porta-voz do presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje que "é necessário evitar quaisquer passos que possam alimentar tensões na Síria".

O porta-voz, Dmitry Peskov, não esclareceu se Moscou poderá usar uma linha direta militar entre Rússia e EUA para evitar a escalada das tensões caso Washington decida seguir adiante com planos de lançar um ataque na Síria. Peskov disse apenas que a linha existe e continua ativa.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, alertou a Rússia que "se preparasse" para um possível ataque americano com mísseis na Síria. Hoje, por outro lado, Trump disse que o ataque poderá vir "muito em breve ou nada em breve".

Os EUA e outros países estão considerando uma resposta militar a um suposto ataque com armas químicas que matou dezenas de civis sírios numa região próxima a Damasco, capital da Síria, no último fim de semana. Fonte: Associated Press.